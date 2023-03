Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Tim Burrer, Valentin Streb und Nicolas Patschke bilden mit Cristian Cenusa, der ihr Vater sein könnte, die „Kandeler Achse“ in der Mannschaft des SV Erlenbach. Am Donnerstag spielen sie um den Einzug ins Kreispokal-Viertelfinale. Gegner TuS Schaidt ist erfolgreicher in die Runde gestartet.

Die „Kandeler Achse“ Streb-Patschke-Burrer-Cenusa soll am Donnerstag für den Einzug des SV Erlenbach ins Viertelfinale um den Fußball-Kreispokal Südpfalz sorgen. Um 19 Uhr