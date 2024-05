In einem lange Zeit müden Sommerkick trennt sich der TB Jahn Zeiskam mit 2:2 von der TuS Marienborn und beschließt die Saison in der Fußball-Verbandsliga Südwest auf Rang vier. Vor 100 Zuschauern gelingt der Ausgleich erst in der Nachspielzeit.

Die meisten Mannschaftssportler werden es kennen: Letztes Saisonspiel, das große Ziel verpasst, es geht um nichts mehr, schönes Wetter. Bereits beim Aufwärmen kommt man nicht so