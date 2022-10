Die Natural-Bodybuilder Rüdiger Lang und Martin Schaaf aus Maximiliansau waren bei zwei internationalen Wettkämpfen erfolgreich. Zunächst ging es nach Perg in Österreich zum Verband ANBF (Austrian Natural Bodybuilding und Fitness Federation), wo sie in der Master-Klasse 2 der über 50- bis 59-Jährigen die Plätze eins (Lang) und zwei (Schaaf) belegten. Als Sieger seiner Klasse trat Lang am späten Abend um den Gesamtsieg an. „Das war wieder sehr aufregend, unter den Besten zu stehen“, sagte er nach Platz sieben.

Bei den 7. Internationalen Deutschen Meisterschaften des BDBK (Bund Dopingfreier Bodybuilder und Kraftsportler) in Leingarten war Lang in der Bodybuilding-Klasse 170 bis 175 Zentimeter der einzige Starter. In der Master-Klasse 50 bis 59 Jahre gewann Schaaf vor Lang. In der Classic Physique belegte Schaaf bei zehn Startern den sechsten Platz.