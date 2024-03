Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit einem Last-Minute-Erfolg veredeln die Basketballer des TV Bad Bergzabern ihre starke Regionalliga-Runde. Philipp Behrendt avanciert zum Matchwinner und hält nach dem Abpfiff eine bewegende Rede.

Sieg? Oder Niederlage? In den letzten zehn Sekunden wusste das noch niemand in der Halle. Auch diese Partie war an Spannung und Dramatik nicht zu überbieten. Und wie meist waren die Kurstadt-Korbjäger