Ohne Familie Sefrin wäre Handball in Bellheim nicht vorstellbar. Elke Sefrin ist die Geschäftsführerin des TV Jahn. Der steht mit 1197 Mitgliedern auf Platz 97 der mitgliederstärksten Vereine in Rheinland-Pfalz. In offiziell sechs Stunden pro Woche regelt Sefrin die geschäftlichen Geschicke dieses großen Vereins. Ihr Mann Christian ist Abteilungsleiter.

Ihre Leidenschaft ist seit ihrem 13. Lebensjahr der Handball. Weil „Handball ein geiler Sport ist“. Der Verein, der bis 1969 nur männliche Teams hatte, hatte im Amtsblatt inseriert: Mädchen gesucht. Ihre Eltern zeigten ihr das. Mit einer Freundin ging sie hin. Die Freundin hörte wieder auf. Elke Sefrin nicht.

Alfred Bürger, Oskar Esswein und Walter Laubersheimer sind damalige Trainer, die ihr prompt einfallen. Mit Manfred Nöther gelang 1991 der Aufstieg in die pfälzische Oberliga.

Sie ist Trainerin bei den Südpfalz Tigern, die Arbeit mit den Kindern macht ihr viel Spaß. Sie freut sie immer, wenn eines „ihrer“ Zöglinge später bei den Erwachsenen am Ball ist.

Seit 2009 Trainerschein

Seit 2009 hat Elke Sefrin den C-Trainerschein. Sie beobachtet, dass Kindern viele Grundlagen fehlen, welche früher selbstverständlich gewesen seien. Die 61-Jährige bildet mit ihrem Ehemann Christian die Zentrale des Bellheimer Handballs und muss neben ihrem Traineramt und dem Geschäftsführerposten auch viel rund um die Bellheimer Sporthallen organisieren. Da müssen mal schnell noch Getränke, die Wurst und die Brötchen bestellt werden für ein Turnier, was spontan nach Bellheim gelegt wurde. Eine Pause gibt es für sie nicht.

Ohne ihren Mann an ihrer Seite ginge es natürlich nicht. Kennengelernt haben sich die beiden – beim Handball. Christian Sefrin ist seit mehr als 30 Jahren der Abteilungsleiter Handball im TV Jahn.

Fast 50 Kinder im Training

Die leidenschaftliche Handballerin musste ihre aktive Karriere mit 40 Jahren aufgeben. Das Knie machte nach schwerer Verletzung nicht mehr mit. Trainerin war sie schon vorher. Aktuell betreut sie die E-Jugenden der Südpfalz Tiger. Zuletzt waren dies drei männliche und eine weibliche Jugend. Nächste Saison kommt noch eine männliche hinzu. Fast 50 Kinder. „Heftig“, sagt Sefrin.

Ohne Unterstützung ihres Trainerteams mit Kayra Süngü, Matthias Ortlieb, Michael Kröper, Lukas Burgard, Birte Dahlke, Sebastian Weinheimer, Thorsten Andriczka, Jenna Gensheimer und als Neulinge Thomas Kern, Erkan Öz und Waldemar Herrmann wäre diese Mammutaufgabe wohl nicht zu bewältigen. Mit ihren Kindern Patrik (34), der in der Männermannschaft aktiv ist, und Julia (31), die am Ende dieser Saison aufgehört hat, hat sie oft an der Seitenlinie mitgefiebert. Mittlerweile krabbeln ihre beiden Enkelkinder bei Heimspielen munter durch die Halle. Als Geschäftsführerin hat sie diese schon längst im Vereinsregister notiert. So wird auch in Zukunft beim Thema Handball in Bellheim nichts am Namen Sefrin vorbeigehen.