Der „Große Preis der Südlichen Weinstraße“ bringt erneut die Rad-Bundesliga in den Landkreis. Das Rennen, das zum dritten Mal mit Start und Ziel am Deutschen Weintor in Schweigen ausgetragen wird, ist wieder Auftakt der Rennserie.

Dieses Jahr steht der Radsporttag der Superlative am 6. April im Kalender. „Die Südliche Weinstraße hat sich in den vergangenen beiden Jahren mit diesem Event der Extraklasse bundesweit einen Namen in der Radsportszene gemacht. Auch im Ausland haben wir viele neue Freunde gewonnen. Bei der Wiederauflage des Großen Preises der SÜW legen wir noch mal einen drauf“, kündigt Landrat Dietmar Seefeldt an.

Dieses Jahr gibt es eine Neuerung: Zwei Jedermann-Rennen über 50 beziehungsweise 85 Kilometer erweitern das ohnehin breite Repertoire. Beide Jedermann-Strecken verlaufen die ersten 34 Kilometer auf den Spuren des Radbundesliga-Männerrennens bis nach Dierbach. Dann geht es weiter auf einer 17 Kilometer langen Runde durch die Weinberge und zurück zum Deutschen Weintor.

Vom Laufrad bis zu den Lizenzklassen

Landrat Dietmar Seefeldt und Organisationsleiter Andreas Gensheimer vom Radfahrverein Offenbach freuen sich über die Unterstützung und Zusammenarbeit aller Beteiligten und Sponsoren, allen voran der Polizei, ohne die ein solcher Rennsporttag nicht zu stemmen sei. Eine weitere gute Nachricht, so Gensheimer: „Lotto Rheinland-Pfalz hat gerade das Sponsoring der Sprintwertung verlängert.“

Der erste Startschuss fällt am Samstag, 6. April, um 11.30 Uhr. Vom Laufrad bis zu den Lizenzklassen sind zahlreiche Rennkategorien für junge Sportlerinnen und Sportler in den Renntag integriert. „Die letztjährige Streckenführung des Bundesliga-Rennens mit kleinen Passagen über ungeteerte Feldwege, unter Fachleuten ,Gravel-Passagen’ genannt, hat sich bewährt und wird nur wenige Änderungen erfahren“, teilte Andreas Gensheimer zur Streckenplanung mit. „In Radsportkreisen wird über den Großen Preis der Südlichen Weinstraße bereits nach zwei Jahren von einem echten Frühjahrsklassiker gesprochen, von denen es leider in Deutschland nur noch wenige gibt.“

Radrennen über Land gehörten in der Pfalz über viele Jahre der Vergangenheit an. Das änderte sich mit der Zusammenarbeit von RV Offenbach und Landkreis Südliche Weinstraße sowie der Unterstützung der Sparkasse Südpfalz, von Handke Brunnenbau und Lotto Rheinland-Pfalz sowie einiger weiterer Sponsoren. 2022 führten sie den „Großen Preis der Südlichen Weinstraße“ mit Start und Ziel am Deutschen Weintor ein.

Info

Weitere Informationen zum „Großen Preis der Südlichen Weinstraße“ sind unter https://gp-suew.de/ zu finden. Anmeldungen zu den Jedermann-Radrennen sind über das Portal https://www.dsergebnis.de/gr-preis-der-suedlichen-weinstrasse-2024/ ab sofort möglich.