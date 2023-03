Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit 28:24 geht der TSV Kandel in Führung und hat 13 Minuten vor dem Ende den Sieg auf dem Tablett. Er gewinnt das Pfalzliga-Derby in Wörth aber nicht. In den letzten Minuten haben die Gäste keine Kraft mehr.

Alles, was Zuschauer sich von einem Lokalderby versprechen, bekamen die etwa 250 in der Bienwaldhalle, die lautstark ihre Teams unterstützten, beim Pfalzliga-Handballspiel mit dem TV Wörth