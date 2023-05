Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Trainer Gökhan Istanbullu ist mit Spielern der ersten und zweiten Mannschaft durch die Straßen gezogen. Zum einen wollte er Sponsoren des in der A-Klasse spielenden FC Bavaria Wörth seine Aufwartung machen, zum anderen für seinen Fußballverein werben. Eine Station war das Zuhause von Romano Critelli, Inhaber der L’Osteria Romano im Clubhaus. Am Mittwoch, 19.30 Uhr, steht das Kreispokalspiel beim FC Berg an.

Herr Istanbullu, Torjäger Max Dammer wechselte zum SV Büchelberg, der vorgesehene Neuzugang Patric Tolbert sagte wieder ab, der bisherige Cotrainer Eugen Galkin ist auch nicht mehr da. Kann das überhaupt aufgefangen werden?