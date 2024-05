In Gossersweiler ermitteln am Mittwoch (19.30 Uhr) der ASV Lug/Schwanheim und SG Bad Bergzabern/Steinfeld in einem Entscheidungsspiel den Meister der Fußball-B-Klasse West.

Der Sieger steigt in die A-Klasse auf, der Verlierer empfängt am Sonntag (16 Uhr) die FSV Freimersheim zum ersten Relegationsspiel der Vizemeister. Als Staffelleiter meinte Peter Bourquin bei der Rückrundenbesprechung: