Rund um den Vatertag wird sich alles um das Sandbahnrennen im Herxheimer Waldstadion drehen. Sportlich geht es um Punkte für die Weltmeisterschaft. Auch abseits der Rennstrecke wird einiges geboten.

Die 15 besten Sandbahnfahrer der Welt werden am Mittwoch auf der Herxheimer Sandbahn das Training für den ersten WM-Finallauf am Vatertag absolvieren. Am Donnerstag geht es in 15 Vorläufen um den Einzug