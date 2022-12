Die Handballer im TV Wörth haben zum ersten Mal einen FSJler, der als Spieler noch viele Erfahrungen sammeln kann. „Wir sind froh, dass wir Nils für unseren Verein begeistern konnten. Auch für uns ist das eine spannende Erfahrung“, sagt Abteilungsleiter Helmut Wesper über Nils Scherthan.

Schon längere Zeit hatte Wesper versucht, einen Bundesfreiwilligendienstler einzustellen. Im September ist es ihm in Kooperation mit der Grundschule Dammschule gelungen.

Der 19-jährige Scherthan aus Ottersheim hat sein Abitur im Otto-Hahn-Gymnasium in Landau absolviert. „Ich will jetzt ein Überbrückungsjahr machen und anschließend zum Zoll. In der RHEINPFALZ hatte ich gelesen, dass der TV Wörth einen FSJler sucht“, erzählt Scherthan.

Spieler in Ottersheim

Er spielt seit der F-Jugend Handball in Ottersheim. „Zunächst habe ich auch Fußball in Knittelsheim gespielt, aber 2009 entschied ich mich mit sechs Jahren, nur noch Handball zu spielen. Das machte mir mehr Spaß, und meine Kumpels waren auch dabei.“ Wahrscheinlich hat ihn auch sein Vater Marco Wallenfels motiviert, der lange im Handballtor in Kaiserslautern stand und seit vielen Jahren als Schiedsrichter aktiv ist.

Scherthan ist in der SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam aus der A-Jugend gekommen und spielt in der zweiten Mannschaft in der Verbandsliga im Rückraum links oder rechts. „Ich trainiere mit der ersten Mannschaft und habe auch schon Kurzeinsätze in der Oberliga gehabt“, freut sich der Rechtshänder. Sein 15-jähriger Bruder spielt in der B-Jugend in der Oberliga und in der A-Jugend in der Pfalzliga im Tor.

Drei Seminarwochen

„Ich habe jetzt meine Ausbildung zum C-Lizenz-Übungsleiter, was im FSJ-Sport vorgeschrieben ist, in drei Seminarwochen in Annweiler absolviert. Damit kann ich Kinder auch alleine betreuen und die AG Ball an der Dammschule selbst übernehmen, was mir viel Spaß macht“, sagt Scherthan. Zudem hat er in der Schule eine Theater-AG, ist im Sportunterricht der dritten und vierten Klassen dabei und betreut Ganztagsschüler. Beim TV Wörth ist er Trainer der männlichen D-Jugend und unterstützt die Trainer der F-Jugend. Mit Yannic Fuhrmann betreut und aktualisiert er die Homepage der Abteilung. Er unterstützt den Vorstand, hauptsächlich den Abteilungsleiter, erstellt Dokumentationen von Fortbildungsmaterialien oder stellt Spielpläne zusammen.

Ihm stehen ein monatliches Taschengeld von 375 Euro sowie in dem einen Jahr sechs Wochen Urlaub zu. Scherthan: „Bis jetzt ist das für mich insgesamt eine interessante Arbeit, bei der ich auch viele Erfahrungen sammeln kann.“