Nichts Neues an der Tabellenspitze der Fußball-A-Klasse Süd: Der FC Bellheim führt vor dem TuS Schaidt. Außergewöhnlich war der Kantersieg des FV Neuburg in Wollmesheim. Luis Wöschler schlug viermal zu. Am Gründonnerstag spielen: SV Minfeld – TuS Wollmesheim (18.30 Uhr), ASV Lug/Schwanheim – TuS Frankweiler (19), SV Klingenmünster – TSV Billigheim II (19.30 Uhr).

FC Bellheim – TSV Billigheim-Ingenheim II 3:0. Gegen die ersatzgeschwächten Fortunen hatte der Spitzenreiter in keiner Phase des Spiels Probleme. Maurice Hafner war in der 14. Minute für das 1:0 verantwortlich, mit einem 30-Meter-Freistoß ließ Julian Scharfenberger das 2:0 folgen (32.). Den 3:0-Halbzeit- und Endstand machte vor 80 Zuschauern erneut Hafner perfekt (43.).

TuS Frankweiler – FC Wörth 2:0. Viel Mittelfeldgeplänkel, kaum Strafraumszenen – das wurde den 60 Zuschauern geboten. Abwechslung brachten die Treffer von Johannes Guth auf Zuspiel von Tim Kiefer (60.) und von Luca Mletzko, der eine feine Einzelleistung krönte (80.).

TuS Wollmesheim – FV Neuburg 0:8. „Als wäre unsere Mannschaft nicht auf dem Platz“, so empfand TuS-Sprecher Frank Wittmer die Vorstellung der Gastgeber. Selbst in dieser Höhe sei die Schlappe in Ordnung. Die Neuburger Tore vor 100 Zuschauern: 0:1 Luis Wöschler (6.), 0:2 Felix Wunderlich (8.), 0:3/0:4 Wöschler (11./41.), 0:5 Eigentor von Christian Pabst (43.), 0:6 Wöschler (72.), 0:7 Kevin Pfirrmann (88.), 0:8 Paul Bendel (90.).

TuS Schaidt – VfB Hochstadt 5:0. Im Titelrennen wahrte Schaidt seine Chance. Die frühe Führung erzielte Tim Gaab mit einem Foulelfmeter (3). Nach Flanke von Nik Strasser war er auch zum 2:0 erfolgreich (24.). Für den zweiten Doppelschlag sorgte Burak Cetin, erst mit einem 25-Meter-Freistoß (73.), dann mit dem 4:0 (85.), als Lennart Hasselwander nach einem Konter im Strafraum mustergültig querlegte. Der Vorbereiter war vor 200 Zuschauern in der Nachspielzeit zum Endstand erfolgreich. Hochstadt konnte für sich in Anspruch nehmen, nie aufgegeben zu haben.

SV Büchelberg II – SV Rülzheim II 2:0. Gleich nach dem Anpfiff verhinderte Rülzheims Keeper Amin Zahmatkeshan einen frühen Rückstand. Doch wenig später krönte Marius Moulliet seine Zielstrebigkeit mit dem 1:0 (3.). Ein Zuspiel von Yusuf Günay verwertete Torjäger Hasan Coskun zum 2:0 (30.). Der Sieg hätte höher ausfallen können.

SV Klingenmünster/Göcklingen - SV Minfeld 1:0. Die abstiegsbedrohten Minfelder zeigten starke Gegenwehr. Doch nach einer Unachtsamkeit der SVM-Abwehr gelang Jonas Huth in der 49. Minute das Tor des Tages. Die Gastgeber konnten am Ende mit Ach und Krach dem Druck der Minfelder vor 90 Zuschauern standhalten.

SV Erlenbach - SV Viktoria Herxheim II 2:0. 50 Zuschauer sahen eine faire Partie der Tabellennachbarn. In der ersten Hälfte waren die Chancen verteilt. Nach Wiederanpfiff erarbeiteten sich die Erlenbacher ein Chancenverhältnis von 4:1. Dank einer kompakten Mannschaftsleistung ging der Sieg in Ordnung. Beide Treffer erzielte Tim Burrer (40./89.).