In der Fußball-A-Klasse Südpfalz hat Spitzenreiter FC Bellheim seinen Vorsprung auf den TuS Schaidt auf fünf Punkte ausgebaut. Am Mittwoch spielt der SV Minfeld gegen den VfB Hochstadt (18.30 Uhr), am Freitag Büchelberg II gegen Spfr Dierbach (19 Uhr).

VfB Hochstadt – TuS Wollmesheim 2:3. Im zweiten Spiel innerhalb von drei Tagen sah es für Wollmesheim nicht gut aus. Hochstadt lag vor 110 Zuschauern dank der Treffer von Sebastian Werling (32.) und Dominik Koch (45.) mit 2:0 in Führung. Doch dann drehten die Gäste auf: 2:1 Valdrin Berisha (55.), 2:2, 2:3 Yannick Schneider (58./77.).

FC Bavaria Wörth – TuS Schaidt 0:0. Vor der Halbzeit erarbeitete sich der Rangzweite Schaidt ein Chancenplus, nach der Pause gab Wörth vor 120 Zuschauern den Ton an. Ein interessantes Spiel.

SV Rülzheim II – FC Phönix Bellheim 2:7. Eine klare Sache für den Tabellenführer vor 120 Zuschauern. Der Sieg hätte noch höher ausfallen können. Bellheim schaltete in der zweiten Hälfte einen Gang runter. Tore: 0:1 Yassin El Yahyaoui (2.), 0:2 Julian Scharfenberger (17.), 1:2 Joel Ondo Ndong Nzang (24.), 1:3 Scharfenberger (37.), 1:4 Pascal Gaschott (40.), 1:5 Maurice Hafner (51.), 2:5 David Lenz (59.), 2:6 Michael Mamaev (66.), 2:7 Adil Bougrine (74.).

SV Büchelberg II – SV Viktoria Herxheim II 3:0. Zwei Strafstöße, von Marvin Kespohl (54.) und Hasan Coskun (61.) verwandelt, führten vor 60 Zuschauern zur 2:0-Führung. Zunächst war Coskun und dann Yannick Becker regelwidrig gebremst worden. Auf Vorlage von Justin Mouillet machte Kespohl den Deckel drauf (84.). Büchelbergs Becker kam nach der 75. Minute mit Verdacht auf Muskelfaserriss ins Krankenhaus.