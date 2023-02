Auch im neuen Jahr bleibt es in der Fußball-A-Klasse Südpfalz an der Tabellenspitze bei einem Zweikampf zwischen Spitzenreiter FC Bellheim und dem einen Punkt schlechter gestellten Verfolger TuS Schaidt. Schlusslicht Dierbach ging in Wörth in Führung und kam bös’ unter die Räder.

SV Rülzheim II – VfB Hochstadt 1:1. Obwohl die Rülzheimer vor 50 Zuschauern 70 Minuten in Unterzahl waren, kamen sie verdientermaßen zum Unentschieden. Wobei es umstrittene Schiri-Entscheidungen gab. Erste Turbulenz: Rote Karte gegen den SVR-Torwart Amin Zahmatkeshan mit anschließendem Strafstoß. SVR-Feldspieler Kevin Barea geht zwischen die Pfosten und pariert den Elfer von Dominik Koch (21.). Letzterer war dann in der 37. Minute doch erfolgreich – 0:1. Doch die dezimierten Rülzheimer ließen nicht locker und kamen dank des von Alpay Yalcin verwandelten (fragwürdigen) Handelfmeters in der 82. Minute noch zur Punkteteilung.

TuS Frankweiler/Gleisweiler – SV Erlenbach 3:0. Dieses weitgehend ausgeglichene Spiel entschied die Mannschaft mit der besseren Chancenverwertung. Auf Vorlage von Bezhad Hamidi gelang Johannes Guth die Führung (39.). Kurz vor dem Seitenwechsel bediente Tim Kiefer seinen Kollegen Alexander Joseph zum 2:0 für den Tabellen-15. Frankweiler. Den Deckel machte Hamidi auf Zuspiel von Alexander Joseph in der 90. Minute drauf.

TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim II – TuS Schaidt 0:4. Es war keineswegs so, dass die Gastgeber keine Tormöglichkeiten besaßen, aber der Tabellenfünfte versemmelte sie alle. Die Torfolge vor 50 Zuschauern: 0:1 Tim Gaab (23., Kopfball), 0:2 Gaab (32., Schuss aus 16 Metern), 0:3 Adnan Rrahmani (39., aus halb rechter Position), 0:4 Gaab (47.).

FC Bavaria Wörth – Spfr Dierbach 10:1. Bei diesem Ergebnis kaum zu glauben, aber wahr: Der Tabellenletzte ging durch ein Tor von Julian Becker in Führung (2.). Doch dann nahm das Wörther Schützenfest vor 70 Zuschauern mit folgenden Treffern unaufhaltsam seinen Lauf: 1:1 Anil Akar (6.), 2:1 Rico Sachs (15.), 3:1 Enrico Vöhringer (33.), 4:1 Fabian Eger (39.), 5:1 Emre Sayincan (52.), 6:1 Vöhringer (56.), 7:1 Sachs (62.), 8:1 Anton Sehu (68.), 9:1 Michael Labbe (82.), 10:1 Dennis Faust (85.).

SV Klingenmünster/Göcklingen - FC Phönix Bellheim 1:3. Der Spitzenreiter machte von Beginn an Druck und bestach mit abgeklärten Spielkombinationen. Per Kopfball traf der oberligaerfahrene Julian Scharfenberger zum 0:1 (18.). Auf dessen Vorlage erhöhte Alexander Linder zum 0:2 (32.). Dass für Bellheim nichts mehr anbrennen würde, untermauerte Michael Mamaev vor 120 Zuschauern mit dem 0:3 (50., Abstauber). Danach kam die SG besser ins Spiel, aber mehr als der Anschlusstreffer von Marc Voßler aus dem Gewühl (74.) sollte nicht herausspringen.

SV Olympia Rheinzabern – SV Büchelberg II 2:0. Die einseitige Partie hätte Rheinzabern bei konsequenter Chancenverwertung höher entscheiden können. So blieb es vor 50 Zuschauern bei den Treffern von Justin Müller (3., Kopfball) und Tayfun Kar (56., Schlenzer über Büchelbergs Keeper Sebastian Kaiser).

SV Viktoria Herxheim II – FV Neuburg 0:2. So wird es für die Herxheimer schwierig, den Klassenverbleib zu schaffen. Neuburg holte verdient drei Punkte dank der Treffer von Pascal Boudgoust nach Flanke von Pedro Hessacker (70.) und Sören Fuchs (79.). In der Nachspielzeit traf Boudgoust die Latte.