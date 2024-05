Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vatertag, Sandbahnrennen in Herxheim. Erik Riss und Imanuel Schramm kämpfen im Waldstadion mit der Technik, Sebastian Trapp kämpft mit den Gegnern. 12.000 Zuschauer sind nah dran beim Triumph von Martin Smolinski im ersten WM-Rennen der Grand-Prix-Serie.

Das Sandbahnrennen in Herxheim lockte am Vatertag über 12.000 Zuschauer ins Waldstadion. Wer mochte, konnte bereits am Mittwochnachmittag Rennen verfolgen, bei denen Herxheimer Clubfahrer am Start