Die Stadt Landau sucht Leute, die sich am Marathontag 3. Oktober helfend einbringen. Für den Bréal-Marathon und den Halbmarathon haben sich über 1160 Läufer bereits angemeldet.

Wem Bréal-Marathon und Energie-Südwest-Halbmarathon zur Feier des 750. Jahrestages der Stadtrechtsverleihung zu lang sind, der kann mit einem Team an einem der Staffelläufe teilnehmen. Oberbürgermeister Dominik Geißler: „Bereits jetzt sind schon mehr als 480 Läuferinnen und Läufer für die Marathonstrecke angemeldet, weitere rund 680 Anmeldungen liegen für den Halbmarathon vor. Das wird ein echter Volkslauf.“ Es gebe tolle Teamwettbewerbe in Form von Staffelläufen für jeweils fünf Läuferinnen und Läufer verschiedener Altersklassen und mit Streckenanteilen von teilweise deutlich unter fünf Kilometern. Das biete sich auch gut für Firmen, Familien und Vereine an.

Ohne Doppelungen

Bürgermeister Lukas Hartmann betont, die Strecke werde ohne Doppelungen vom Deutschen Tor im Nordring, vorbei am Zoo, nach Nußdorf und Godramstein, zurück durch Weinberge, Reiterwiesen und Fort in die Stadt und von dort in die Ringstraßen führen. Auf dem Rathausplatz ende dann der Halbmarathon, während es für die Marathonläufer weiter gehe nach Wollmesheim und Arzheim und von dort zurück zum Zieleinlauf auf dem Rathausplatz vor dem Geburtshaus von Marathon-Erfinder Michel Bréal.

Die neue Sport- und Schuldezernentin Lena Dürphold hofft, dass sich noch viele Kita-Kinder und Schüler für die Bambini- und Schulläufe anmelden. Sie hat sich für den Halbmarathonlauf angemeldet und will auf ihrer Kennenlerntour durch die Landauer Kindertagesstätten und Schulen noch kräftig Werbung machen. Für den Marathontag braucht die Stadt rund 300 Helferinnen und Helfer, die bei der Startnummernausgabe, der Wettkampfverpflegung, als Streckenposten oder in den Wechselzonen mitanpacken.

Wer bereit ist, kann sich im Internet unter www.bréal-marathon.de in eine Liste eintragen. Die Anmeldung für Läufer ist unter https://my.raceresult.com/257081/ möglich.