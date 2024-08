Angesichts des schlechten Zustands der L489 könnte man fast sagen: Gut, dass das Biosphärenhaus geschlossen ist.

Eine Grundsanierung der Landesstraße zwischen Fischbach und Salzwoog ist nicht in Aussicht. Der Zustand der Straße ist nicht erst seit gestern so, 25 Jahre lang war Zeit. Den Eigentümer der Straße, das Land Rheinland-Pfalz, kümmert diese Tatsache offenbar nicht. Selbst der landeseigene Betrieb LBM ist offensichtlich nicht adäquat genug ausgestattet, dass er auf einen akuten Hangrutsch, der noch nicht so groß ist wie andernorts, reagieren kann.

Man könnte auf die Idee kommen, dass das Land dabei ist, das Sauertal stillschweigend abzuhängen. Und gut, dass nicht mehr so viele Besucherbusse dort fahren müssen, das Biosphärenhaus hat ja inzwischen geschlossen.