Ob der katholische Kindergarten in Waldfischbach-Burgalben erhalten oder aufgegeben wird, ist offen. Eine Entscheidung könnte im September fallen. Bis dahin sollen Vergleichsrechnungen vorliegen, die zeigen, welche Alternative für die Ortsgemeinde finanziell am ehesten zu stemmen ist.

Es geht um die Frage, ob der katholische Kindergarten am Standort in der Schulstraße erhalten bleibt und die Ortsgemeinde in Burgalben einen Kindergarten für fünf Gruppen neu baut, oder ob