Die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land bekommt einen neuen Wehrleiter. Hans-Peter Maschino hat sein Amt zum 30. Juni niedergelegt. Sein Nachfolger wird am 8. April gewählt

Zum 1. Mai 2021 hatte der heute 60-jährige Hans-Peter Maschino aus Schweix die Nachfolge des langjährigen Wehrleiters der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land, Bernd Hunsicker vom Hochstellerhof, angetreten. Nun hat Maschino zum 30. Juni sein Amt niedergelegt, so dass Bürgermeister Klaus Weber die nichtöffentliche Versammlung zur Nachfolgewahl von Maschino für Montag, 8. April, terminiert hat.

Maschino ist Maschinenbaumeister und Betriebsleiter der Firma PMF in Schweix. Er gehört seit 1978 der Feuerwehr an. Bevor er Wehrleiter wurde, übte er seit dem Jahr 2002 das Amt des stellvertretenden Wehrleiters in der VG Pirmasens-Land aus. Im April 2021 ließ er sich durch die damalige Bürgermeisterin Silvia Seebach in die Pflicht nehmen, um bis Ende des Jahres 2023 den Generationenwechsel unter den zehn örtlichen Wehrführern herbeizuführen. „Ich bin angetreten, um bei vier Wehren aus der VG andere Wehrführer zu installieren. Doch aus den vier wurden inzwischen sieben Wehren“, erklärt Maschino. Dienstälteste Wehrführer sind somit Mathias Kelsch in Hilst, Daniel Hoffmann in Schweix und Alexander Koch in Ruppertsweiler.

Maschino: „Meine Aufgabe ist erledigt“

„Nachdem die Verbandsgemeinde nunmehr eine verjüngte Wehrführergeneration hat und der Neuanfang gelungen ist, ist es für mich an der Zeit, zum 30. Juni 2024 zurückzutreten. Meine Aufgabe ist erledigt“, sagt Maschino. Mit seinem Rücktritt hat er die Voraussetzung geschaffen, dass auch die Wehrleitung der Verbandsgemeinde verjüngt wird. Dies wird am Montag, 8. April, 17.30 Uhr, im Sitzungssaal der VG in der Pirmasenser Bahnhofstraße der Fall sein. Bei dieser nichtöffentlichen Sitzung der zehn Wehrführer der VG wird die „junge Generation“ Maschinos Nachfolger wählen.

Maschino ist sich sicher, dass sein Nachfolger, der dann ab 1. Juli tätig ist, jünger sein wird als er. Bis zur Wahl können mündlich oder schriftlich bei Bürgermeister Klaus Weber Wahlvorschläge eingereicht werden. Derzeit hätten sich bereits zwei Feuerwehrmänner als Kandidaten zur Verfügung gestellt. Die Namen will Weber am Versammlungsabend erstmals der Wahlversammlung bekanntgeben. Wahlberechtigt sind die zehn Wehrführer. Nur die anwesenden Wehrführer sind stimmberechtigt und können am 8. April noch weitere Vorschläge machen.

Eventuell weitere Wahl nötig

Rein vorsorglich hat Weber nicht nur die Wahl des Wehrleiters auf die Tagesordnung genommen, sondern gegebenenfalls auch die Wahl eines stellvertretenden Wehrleiters. Stellvertreter von Maschino sind Mathias Schweitzer aus Bottenbach und Alexander Koch aus Ruppertsweiler. Sollte einer von beiden zum Nachfolger von Maschino gewählt werden, würde die Wahlversammlung gleich einen neuen stellvertretenden Wehrleiter wählen.