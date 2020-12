Die Sanierung der Burgruine Wegelnburg wird voraussichtlich erst im nächsten Sommer abgeschlossen. So lange wird die Burg für Besucher gesperrt bleiben.

Die umfangreichen Arbeiten an der höchstgelegenen Burgruine der Pfalz hatten im Sommer 2018 begonnen. Vorgesehen war, die Sanierung bis Ende 2020 abzuschließen. Dieser Zeitrahmen wird nicht zu halten sein, wie Architektin Angelika Weigand vom beauftragten Büro Weigand & Weigand aus Neustadt und Vertreter der Firma Naturstein Kaufmann aus Neu-Isenburg verdeutlichten. Beide sind auch mit der Sanierung der Ruine Drachenfels betraut.

Angelika Weigand berichtet, dass durch zusätzlich festgestellte Schäden an der Bausubstanz, aber insbesondere durch die Wintermonate der Baufortschritt gehemmt werde. Sie schätzt, dass sich dadurch der Abschluss der Sanierungsarbeiten an der Wegelnburg bis zum Sommer 2021 verzögern wird. So lange bleibt der Zugang zum Burgbereich für Besucher komplett gesperrt.

Weigand bittet Besucher darum, die Sperrung auch tatsächlich zu beachten, weil das Betreten sehr gefährlich sei. Ihre Warnung ist nicht unbegründet, denn auch in den letzten Monaten wurden immer wieder Besucher gesichtet, die die Absperrgitter beseitigten und sich verbotenerweise auf der obersten Plattform aufhielten.