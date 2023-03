Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als Verkehrsminister Wissing das letzte Mal in Hornbach war, war er zu gut angezogen. Diesmal bekam er ein dickes Lob: Er sei wie Queen und Led Zeppelin seiner Zeit voraus.

Dem Hornbacher Bürgermeister Reiner Hohn gelingt es immer wieder, Politprominenz in die Klosterstadt zu holen. Am Samstag trafen sich die Freien Demokraten aus der Pfalz zum Bezirksparteitag in der Pirminiushalle.