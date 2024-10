Wie viel Pflanze passt ins Beet? Diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, schon gar nicht, wenn es um Bäume geht, wie Redakteurin Julia Luttenberger festgestellt hat.

Größen einzuschätzen fällt mir schwer. Dass das in der Wohnung so ist, wusste ich, als das Sofa, das im Geschäft so stimmig proportioniert aussah,