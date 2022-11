517 Vögel aus fünf Sparten waren bei der 50. Landesschau der Vogelzüchter in der Vinninger Felsalbhalle zu sehen. Die Vinninger Vogelfreunde stellten acht Landessieger.

Eine „hervorragend ausgerichtete“ Schau war die Veranstaltung für den Landesgruppensprecher der Vereinigung für Artenschutz, Vogelhaltung und Vogelzucht (AZ) Rheinland-Pfalz/Saarland, Bernd Hansmann aus Kamp-Bornhofen. Fünf Zuchtrichter und ihre Helfer begutachteten die Vögel in den Sparten Großsittiche, Wellensittiche, Kanarien, Exoten und Waldvögel. Statt der erwarteten 1000 Vögel wurden allerdings nur 517 ausgestellt.

Höhepunkt der Ausstellung war am Sonntagnachmittag die Siegerehrung im Kulturzentrum „Alte Kirche“. „Mit 813 Tieren hatten wir 2019 eine sehr gute Beschickung. Der Rückgang auf 517 Tiere ist wohl dem Wetter geschuldet. Vor allem jedoch den zwei Jahren, in der die Landesschau der Pandemie bedingt ausgefallen ist“, so Hansmann. Die beiden ausstellenden Jugendlichen erfuhren eine besondere Würdigung, indem sie noch vor den Erwachsenen geehrt wurden.

In seinem Grußwort hatte Bürgermeister Klaus Weber als Schirmherr der Jubiläumsschau besonders das ehrenamtliche Engagement der ausrichtenden Vinninger Vogelfreunde gewürdigt. Dieses diene nicht nur der Ortsgemeinde Vinningen, sondern auch der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land und der Region.

Die Gastgeber bescherten ihrem Heimatverein acht Landesmeistertitel. Den Ehrenpreis für die meisten vorgestellten Vögel konnte sich die Ortsgruppe Kerzenheim sichern, sie hatten 46 Tiere mit nach Vinningen gebracht. Deutlich besser waren die Vinningen Vogelfreunde mit ihren 135 Tieren, die ihre Teilnehmerzahl aus der 49. Landesvogelschau im Jahre 2019 noch um 20 steigerte. Als Gastgeber waren sie jedoch vom Wettbewerb ausgeschlossen.

Überhäuft mit Komplimenten wurden nicht nur die Vinninger Vogelfreunde mit ihrem Vorsitzenden Andreas Hoffmann (Rodalben), sondern auch die Ortsgemeinde Vinningen. Hansmann betonte: „Wir kommen sehr gerne an vier Tagen zur Landesschau nach Vinningen. Hier kann man sich richtig wohlfühlen.“ Er verband das Lob mit dem Wunsch, dass der Vinninger Verein auch die 51. Landesvogelschau im kommenden Jahr ausrichtet, und mit der Hoffnung, dass die Anzahl der dann gemeldeten Tiere kräftig steigt.

Landessieger

Klaus Grimme (Contwig-Stambach), Heimo Schiefer (Spirkelbach), Jürgen Fränzel (Rodalben), Patrick Gabenesch (Singling), Michael Düringer (Rodalben), Werner Haase (Pirmasens), Raimund Letzelter (Pirmasens), Hans-Peter Steinmetz (Grünstadt), Gerd Christ (Altleiningen), Markus Alt (Saarwellingen), zweifach Gerd Röckel (Eppenbrunn), Ludwig Meier (Ebertsheim), zweifach Andre Schlemmer (Idar Oberstein), A. Wagner (Sulzheim), Ludwig Zoller (Zweibrücken) und Bernd Hansmann (Kamp-Bornhofen).