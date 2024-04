Der Erfweilerer Bagger- und Transportbetrieb Sybagg hat sich vergrößert und das Niederotterbacher Transportunternehmen Günther Kreb übernommen.

Um im Bereich Baustellenverkehr der gewachsenen Auftragslage gerecht zu werden, habe Sybagg seit Anfang April seine Kapazitäten durch die Übernahme weiteren Personals sowie von Baustellenfahrzeugen des alteingesessenen Transportunternehmens Günther Kreb aus Niederotterbach auf mehr als das Doppelte erweitert, teilte Sybagg-Inhaber Sandy Köhler mit. Der aus Niederschlettenbach stammende Kreb gab seinen Betrieb aus Altersgründen auf. Da sich beide Inhaber sich seit Jahrzehnten kannten und schätzten, führten die Gespräche über die Integration der Kreb-Kapazitäten schnell zum Abschluss. Zusätzlich wurden weitere Baugeräteführer im Sybagg-Team aufgenommen, um dem gewachsenen Bedarf der überwiegend gewerblichen Kunden gerecht zu werden. Das Einzugsgebiet von Sybagg dehnt sich damit auf die Metropolregion Rhein-Neckar aus, wo Kreb überwiegend tätig war.

Sybagg bietet Baggerarbeiten, Baustellentransporte, Baustoffe und Bauschuttaufbereitung sowie Recyclingbaustoffe an. Im Transportgeschäft war bereits der Großvater des Inhabers Sandy Köhler, Julius Paul, zusammen mit seinem Schwiegersohn Edwin Köhler, dem Vater des heutigen Inhabers, tätig. Aus dem damaligen Unternehmen Paul & Köhler ging mit dem Einstieg von Sandy Köhler 1995 die Brennstoffe Köhler GmbH hervor.

Recyclinganlage in Dahn-Reichenbach

In Kürze wird die Einrichtung fester Öffnungszeiten an der Recyclinganlage in Dahn-Reichenbach zur Annahme von aufbereitungsfähigem Bauschutt sowie Abholmöglichkeit von Schüttgütern geschaffen. Auf einem 2023 erworbenen Anwesen wird eine Brech- und Siebanlage zur Materialaufbereitung betrieben.

Sybagg-Inhaber Sandy Köhler ist stolz auf seine Mitarbeiter. Das Foto zeigt einen Teil der Belegschaft. Foto: Köhler

Firmeninhaber Sandy Köhler ist stolz auf sein Mitarbeiterteam, das auf mehr als 20 Personen angewachsen ist. Die Entscheidung, in schwierigen Zeiten antizyklisch zu investieren und sich für die Zukunft zu diversifizieren sowie breiter aufzustellen, sei angesichts des motivierten Teams nicht schwergefallen. Wie Köhler informierte, seien weitere Projekte in der Planung. Gemeinsam mit seinem Vorarbeiter würden neue Ideen entwickelt.

Eigene Marke für Luftfahrt-Kraftstoffe

Sybagg ist Teil der Brennstoffe Köhler GmbH. Deren Kerngeschäft ist der Mineralölhandel, der seit drei Generationen in Erfweiler beheimatet ist. Köhler beliefert Kunden mit Heizöl und Kraftstoffen und betreibt zwei Tankstellen. Ein Spezialgebiet deckt die Marke Sykol mit Luftfahrt-Kraftstoffen ab. Sie beliefert Flugplätze und betreibt als Agentur eigene Flugplatztankstellen. Dies hängt mit der persönlichen Leidenschaft von Sandy Köhler für die Fliegerei zusammen. Er betreibt die Flugschule ViaHeli GmbH für Hubschrauberpiloten mit Standorten auf der Pottschütthöhe, im Baden-Airpark und in Donauwörth.