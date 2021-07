In einem Brief an die Mitglieder der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Interkommunales Gewerbegebiet Wilgartswiesen-Hauenstein, die am Donnerstag zu einer nicht-öffentlichen Sitzung zusammenkommt, hat die Junge Union Hauenstein die Ergebnisse einer Umfrage zur Ansiedlung von Systemgastronomie im Gewerbegebiet dargestellt. Sie ermittelten eine „deutliche Mehrheit“ für eine Filiale von Mc Donald’s, Burger King und Co im „Neufeld“. Interesse von regionalen und überregionalen Investoren läge vor, habe die JU in Erfahrung bringen können.

In dem von Lukas Pohl und Yannik Königsamen unterzeichneten Schreiben, das der RHEINPFALZ vorliegt, präsentiert der Unions-Nachwuchs die Ergebnisse der Umfrage sehr detailliert. Sie war seit Juni über verschiedene digitale Medien durchgeführt worden, ist aber sicher keineswegs repräsentativ. Insgesamt haben 445 Personen teilgenommen: 80,9 Prozent der Abstimmenden würden eine Ansiedlung von Systemgastronomie befürworten. 260 Teilnehmer aus Hauenstein selbst stimmten zu 76 Prozent zu, aus den umliegenden Orten der Verbandsgemeinde habe die Zustimmung bei 82 Prozent gelegen.

Überraschend ist, dass die Zustimmung zu Systemgastronomie über Altersgruppen in ähnlich hohem Niveau streut. Die höchste Zustimmung gibt’s erwartungsgemäß bei den unter 18-Jährigen: Hier sprechen sich 95 Prozent für die Ansiedlung eines Fast-Food-Tempels aus. Die Zustimmung nimmt mit höherem Alter ab, erreicht in der Altersgruppe 45 bis 59 Jahre mit 68 Prozent den tiefsten Wert, der aber immer noch auf respektablem Niveau liegt. In der Gruppe Ü60 können sich stolze 82 Prozent mit Systemgastronomie nördlich des Mischbergs anfreunden.

Bei der Umfrage hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, ihre Meinung mit Kommentaren genauer zu erläutern. Wie die JU berichtet, halten Umfrageteilnehmer den Standort in direkter Nachbarschaft zur B10 für „geradezu prädestiniert“ für ein solches Restaurant. Andere Teilnehmer sähen in einer solchen Gastronomie eine Win-Win-Situation für Gewerbegebiet und Schuhmeile. Erwähnt worden sei auch, dass bei einer Ansiedlung „viele junge Menschen nicht mehr nach Landau oder Pirmasens“ zu den entsprechenden Anbietern fahren müssten und sich dadurch das Angebot in Hauenstein erweitern würde.

Gibt auch kritische Stimmen

Kritisch sei angemerkt worden, dass Systemgastronomie in „starke Konkurrenz zu bestehenden Restaurants in Hauenstein“ trete. „Diese Befürchtung können wir aus der Welt schaffen. Wir haben mit einem ortsansässigen Gastronomen gesprochen, der in McDonald’s beispielsweise keine Konkurrenz für sich sieht“, betonen Pohl und Königsamen. Die JU hoffe, so schließt der Brief, dass die Ergebnisse Umfrage bei den Entscheidungen der Verbandsversammlung „mitberücksichtigt“ werden.