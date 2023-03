Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie sitzt Tag für Tag, Jahr für Jahr auf ihrer blauen Bank vor einem Haus in der Dahner Straße in Hauenstein, lädt Passanten zum Verweilen ein. Tante Paula, so erfahren diese, war das Vorbild für die Tonfigur. Wer war sie?

Sie trotzt Schnee und Wind und Regen, trägt derzeit – wie es sich gehört – eine medizinische Maske. Über der runden Brille thront eine dicke, fellbesetzte Mütze,