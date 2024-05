Events organisieren? Dafür hat die BBS in Bad Dürkheim Fachleute im Haus: die Veranstaltungskaufleute im ersten Ausbildungsjahr. Und die haben sich für die Abschlussfeier der 111 Absolventen am Mittwoch einiges einfallen lassen.

Lange Reden tun einer Veranstaltung selten gut. Das Veranstaltungsteam, das von Lehrerin Elke Teufel betreut wurde, hatte daher nur einen Redner vorgesehen und dessen Redezeit auf fünf Minuten begrenzt. Solange durfte Schulleiter Friedrich Holtz „einige nette Worte an unsere Absolventen“ richten, wie Moderatorin Ronja Gehringer sagte. Sie führte mit Temperament und Witz durch das Programm.

Das Minimum an Redezeit für einen Schulleiter seien 35 Minuten, fand Holtz, doch er fügte sich. Wegen Pandemie und Homeschooling hätten die Absolventen schwierige Jahre gehabt. „Doch Sie haben es geschafft, dafür gebührt Ihnen Anerkennung“, lobte er. Die ehemaligen Schüler hätten einen wichtigen Schritt geschafft, „der ihnen viele Möglichkeiten für die Zukunft eröffnet“. Er wolle den Absolventen Mut machen, alles dafür zu tun, um den für sie richtigen Platz zu finden und zu erreichen. In einer Zeit des dauernden Wandels hätten sie die anspruchsvolle Aufgabe, ständig an sich zu arbeiten, um mithalten zu können. Holtz forderte die jungen Leute dazu auf, nie stehen zu bleiben und Gestalter von sich und Mitgestalter der Gesellschaft zu werden. „Ich hoffe, ihr könnt die Weisheiten nutzen“, kommentierte Gehringer.

Musikeinlagen und Zauberkunststücke

Doch die BBS-Schüler sind nicht nur Organisations- und Moderationstalente. Mit Benny Heinze besucht auch ein musikalisches Talent die Schule. Das bewies der junge Mann mit einer Eigenkomposition, die er auf dem Klavier spielte. Schon einige Zeit dem Schulalter entwachsen ist Ted Louis, der die Besucher mit Zauberkunststücken unterhielt und ihnen Handgymnastik beibrachte. Nicht leicht hatten es der angehende Einzelhandelskaufmann Maurice und die Lehrerin „Frau Teufe“, die nicht ganz freiwillig am Programm des Zauberkünstlers beteiligt wurden.

Die Absolventen bekamen zu ihrem Abschlusszeugnis einen kleinen Akademikerhut gefüllt mit Süßigkeiten. Das war ebenso eine Idee der zukünftigen Veranstaltungskaufleute wie Fotoshootings, eine Fotobox, die Dekoration der Räume, der Sektempfang, ein kleines Büffet und Musik vom DJ nach dem offiziellen Teil.

Viele Kaufleute unter den Absolventen

Die Abschlusszeugnisse bekamen 25 Automobilkaufleute, zehn Kaufleute für Büromanagement, 21 Einzelhandelskaufleute, 13 Verkäufer, neun Friseure, sechs Kaufleute für Groß- und Außenhandelsmanagement, sieben Industriekaufleute und 20 Veranstaltungskaufleute.

Eine Auszeichnung für besondere Leistungen und besonderes Engagement erhielten Michelle Müller, Jana Bauer, Laura Richter, Magdalena Langhauser und Sarah Herkelrath. Einen Award der in Mannheim ansässigen Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie verbunden mit 300 Euro bekam ein Team, das im Februar ein Frisbee-Turnier an der Schule organisiert hatte. Geehrt wurden außerdem angehende Bürokaufleute, die beim Edeka-Schüler-Wettbewerb „Kreativ. Zukunft. Gestalten“ erfolgreich waren.