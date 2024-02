Nach der Premiere Anfang Juni 2023 in Dellfeld wird es dieses Jahr wieder ein Streetfood-Festival in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land geben.

„Die Landfrauen waren sehr begeistert“, blickt Verbandsbürgermeister Björn Bernhard zurück. Details sind noch zu klären, aber er verspricht: „Das Streetfood-Festival gibt es auf alle Fälle wieder.“ Vermutlich wieder Anfang Juni, möglicherweise wieder in Dellfeld, wo es 2023 gut geklappt habe. Bernhard kann sich auch vorstellen, Landfrauenvereine aus Nachbardörfern in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben einzuladen. „Ich hätte gerne gehabt, dass wir mehr Stände haben“, sagt er. Aber die Premiere mit acht Vereinen sei so erfolgreich gewesen, dass er damit rechnet, dass das Festival dieses Jahr noch wächst.

Zwei weitere Veranstaltungen aus dem vergangenen Jahr möchte der Bürgermeister ebenfalls wiederholen. Zum einen den Ehrentag für die Feuerwehr, zu dem die Hilfskräfte ins Contwiger Freibad eingeladen waren. Bernhard denkt auch an einen Abend mit Ehrungen für alle Löscheinheiten, ähnlich wie in Thaleischweiler-Wallhalben. Bisher ehren und befördern die Feuerwehren in den Dörfern ihre Kameraden getrennt, jede für sich.

Auch wieder ein Frühjahrsempfang

Zum anderen soll es wieder einen Frühjahrsempfang geben. Wahrscheinlich in Hornbach, wo sich die Pirminiushalle anbietet. Bernhard überlegt, ob es diesmal mehr Rückblick und Ausblick geben soll. Vor einem Jahr hatte er das Ehrenamt in den Mittelpunkt der Veranstaltung gestellt. Das war auch regelmäßig Thema im Amtsblatt: Jede Woche wurde ein Ehrenamtler aus der Verbandsgemeinde vorgestellt. Im vergangenen halben Jahr wurde die Rubrik „Wir sagen danke“ ausgesetzt, nun soll sie aber wieder aufleben. Ende Januar war ein Aufruf auf der Titelseite des Amtsblattes, Personen vorzuschlagen.