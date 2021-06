Rund drei Millionen Euro gibt der Kreis Südwestpfalz bis zum Jahresende für drei Straßenbauprojekte aus.

Seit sechs Jahren ist der Neubau des Recyclinghofs bei Contwig bereits geplant, in Kürze beginnen die Arbeiten. Etwas mehr als eine Million Euro wendet der Kreis dafür auf. Der Kreisausschuss vergab die Erdarbeiten, den Bau der Rückhaltemulden und des Entwässerungskanal an die Firma Küntzler aus Waldfischbach-Burgalben. Sie war mit rund 400.000 Euro günstigste Bieterin und lag um 13 Prozent unter der Kostenberechnung des Planungsbüros.

Ähnlich lange wird der Ausbau der Kreisstraße 65, der Ortsdurchfahrt Bechhofens, diskutiert. Im Auftrag des Kreises baut der Landesbetrieb Mobilität die Lambsborner Straße auf einer Länge von 680 Metern aus. Erstmals wird auf beiden Seiten durchgängig ein Bürgersteig gebaut, die Bushaltestellen werden behindertengerecht ausgebaut. Günstigste Bieterin war die Firma Eurovia Teerbau mit einem Angebot über rund zwei Millionen Euro. Der Kreis trägt 778.000 Euro, 535.000 Euro entfallen auf die Gemeinde Bechhofen, rund 592.000 Euro auf die Verbandsgemeindewerke Zweibrücken-Land, die den Kanal und die Wasserleitungen erneuern.

Kreisstraßen werden erneuert

Drei weitere Baumaßnahmen sollen 2021 in Angriff genommen werden. Weil noch keine Angebote vorliegen, ermächtigte der Ausschuss den Kreisvorstand, die jeweiligen Aufträge zu vergeben. Vorgesehen ist der Ausbau der Kreisstraße 74 in drei Bereichen: An der Integrierten Gesamtschule in der Oberauerbacher Straße wird die Buseinfahrt erneuert, das soll 90.000 Euro kosten. Die Bahnhofstraße wird in Richtung Outlet auf einer Länge von 145 Metern bis zur Kreuzung Pirmasenser Straße erneuert. Hier werden die Kosten auf 225.000 Euro geschätzt. Beide Maßnahmen sollen in den Sommerferien abgeschlossen werden. Der dritte Bereich betrifft die freie Strecke der K 74 nach Oberauerbach, die auf 1,6 Kilometern für rund 500.000 Euro saniert werden soll.

Die Kreisstraße 32 zwischen Waldfischbach-Burgalben und Leimen wird auf 1,8 Kilometern Länge erneuert. Auf rund 550.000 Euro werden die Kosten geschätzt. In Schwanheim werden die Ortsdurchfahrt in der Hauensteiner Straße (300 Meter) und die Strecke der Kreisstraße 54 bis zur Luger Kreuzung (1,4 Kilometer) erneuert. 735.000 Euro sollen die Baumaßnahmen kosten, der Baubeginn ist für August vorgesehen. Die Ortsdurchfahrt Schwanheim soll noch vor dem Winter fertig sein.