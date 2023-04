Die Kreisstraße 20 wird zwischen Hettenhausen und Neumühle von Montag, 17. April, bis Freitag, 28. April, voll gesperrt. Dort soll eine Leitung ausgetauscht werden.

Hintergrund der Baumaßnahme: Die Firma Schneider Consulting führt im Auftrag der Open Grid Europe (OGE) den Netzausbau für die TENP-Gasleitung durch, die auch durch den Landkreis Südwestpfalz verläuft und dabei mehrere Straßen quert. Die Umleitungen sind ausgeschildert. Wegen der geringen Fahrbahnbreite auf den Umleitungsstrecken wird der Verkehr gesplittet. Von Obernheim-Kirchenarnbach Richtung Hettenhausen läuft die Umleitung über die K16, am Kreisel auf die L472, Weselberg, L473 und Wallhalben. In der Gegenrichtung geht es von Hettenhausen über die K21/K67, L469, Mittelbrunn, K16 nach Obernheim-Kirchenarnbach.

Für die Buslinie 171 ist ein Baustellenfahrplan eingerichtet: Die Haltestelle Hettenhausen-Adidas wird nicht angefahren. Als Ersatz dient die Haltestelle in der Hettenhauser Ortsmitte. Im Schülerverkehr werden sowohl Hettenhausen als auch Neumühle von allen Bussen bedient. Verschiebungen von Fahrzeiten und Verspätungen werden dadurch unumgänglich, sowohl für den Schülerverkehr in Richtung Landstuhl als auch Richtung Wallhalben.

Die jeweiligen Fahrzeiten stehen auf vrn.de und an den Aushangfahrplänen. Fahrten außerhalb des Schülerverkehrs enden von Landstuhl kommend bereits an der Haltestelle Kirchenarnbach Ort, wenden dort und nehmen die Umleitung über Mittelbrunn nach Wallhalben. Gleiches gilt in der anderen Fahrtrichtung. Fahrgäste ab Neumühle und ab Hettenhausen müssen auf ein Zubringer-Ruftaxi ausweichen. Das Taxi ist mindestens eine Stunde im Voraus unter Angabe der Abfahrtszeit unter folgender Telefonnummer zu bestellen: 0631 366777.