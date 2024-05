Das Scheunenfest in Dellfeld hat nach verhaltenem Beginn richtig Fahrt aufgenommen. Insgesamt zufrieden war Felix Burgard, der Vorsitzende der Zweibrücker Landjugend, am Donnerstagnachmittag mit den Besucherzahlen.

Am Morgen kamen nur wenige Gäste – beim Fassanstich seien rund 100 Menschen im Zelt gewesen. Am Nachmittag fanden viele Vatertagswanderer mit und ohne Bollerwagen den Weg zum Berghof oberhalb Dellfelds. Gegen 15 Uhr war das Zelt während des Auftritts des Franken X-Press bei freiem Eintritt rappelvoll. Auf den Wiesen davor saßen und lagen viele Besucher in der Sonne bei milden Temperaturen. Mehr als 160 Helfer sorgen für das leibliche Wohl der Gäste während der drei Festtage. Am Freitag beginnt das Programm um 19 Uhr mit der Zweibrücker Rockband 7th Son. Danach spielen Roast Beat aus dem Saarpfalz-Kreis. Am Samstag, 19 Uhr, spielt Krachleder mit Musikern aus dem Zweibrücker Land. Am Freitag kostet der Einlass zehn und am Samstag 15 Euro. Es gibt auch ein Wochenendticket für Freitag und Samstag für 20 Euro.