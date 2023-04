Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für die Camper am Saarbacherhammer ist es eine bittere Pille, für den Tourismus in der gesamten Region kann es eine Chance sein. Denn wo bisher Campingwagen und Zelte standen, sollen künftig sogenannte Tiny Houses, also Minihäuser, Erholungssuchenden eine Unterkunft am Badesee bieten.

Die ersten Camper sind schon ausgezogen. Denn Georg Zwick, der Eigentümer von Campingplatz, Hotel und See, hat große Pläne. Eine Ferienanlage mit Minihäusern, sogenannten „Tiny