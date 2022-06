Die Gemeinde Geiselberg trägt dem Wunsch ihrer Bürger Rechnung und bietet künftig die Möglichkeit der Bestattung in einer Baumgrabstätte. In einem 84 Quadratmeter großen Grabfeld auf dem Geiselberger Friedhof werden zwei Hainbuchen gepflanzt und zusätzlich 32 Grabstätten angelegt. In alle Grabstätten können dann zwei Urnen gelegt werden.

Weil die Gemeinden in der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben nun auch auf bestimmte Leistungen Umsatzsteuer erheben müssen – die bisher genutzte Übergangsfrist, um darauf zu verzichten, ist mittlerweile abgelaufen – werden die Satzungen, die das regeln, noch an das neue Umsatzsteuergesetz angepasst. Zum 1. Januar 2023 sollen sie dann in Kraft treten. Wer zuvor schon ein solches Baumgrab nutzen will – Anfragen liegen bereits vor –, kann ein Grabfeld reservieren. Das wird, bis die Satzung im Januar in Kraft tritt, über einen privatrechtlichen Vertrag geregelt.

Die Ruhezeit beträgt 30 Jahre. Ein solches Baumgrab in Geiselberg soll künftig 2000 Euro netto kosten. add