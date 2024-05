Am Sonntag machte die Rallye „Lions Fidelitas Classic“ in der Heilsbach Station. Auf der Strecke, die von Karlsruhe ausging, standen an verschiedenen Stationen Prüfungen an, an einer Stelle ging’s beispielsweise ums Einparken. Auf Zeit gefahren wurde nicht – die Rallye, die der Lions Club Fidelitas Karlsruhe zum achten Mal veranstaltete, gleicht eher einem großen Ausflug.

Mit dem Erlös werden soziale Zwecke wie beispielsweise die Tafel und der Kindertisch in Karlsruhe unterstützt, wie der Klubgründer Michael Becker, erläuterte. „Den Spaß an der Sache mit dem Einsatz für den guten Zweck zu kombinieren, ist uns immer ein Anliegen“, sagte Becker. „Alle hier arbeiten ehrenamtlich, damit möglichst viel Geld für unsere Projekt hängen bleibt.“

Mit von der Partie war ein Oldtimer-Bus mit Gästen der Lebenshilfe. „Zur Lebenshilfe pflegen wir schon lange Kontakt und sind immer bestrebt, Menschen mit Beeinträchtigung in unsere Aktionen mit einzubinden“, berichtete Becker. Insgesamt 100 Oldtimer, darunter ein Jaguar von 1952, waren in der Heilsbach auf Parkplätzen und im Gelände verteilt und zogen die Aufmerksamkeit zahlreicher Besucher auf sich. Dazu kamen etwa 200 Rallyeteilnehmer und 50 Helfer.