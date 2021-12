Auch in Dahn haben sich am Montagabend Menschen getroffen, um gegen die Corona-Regeln zu protestieren. Laut Polizei wurden dabei keine Verstöße registriert.

In mehreren Pfälzer Städten und Gemeinden haben sich an Montagabend Menschen zu gemeinsamen „Spaziergängen“ verabredet, um so gegen die Corona-Schutzmaßnahmen zu protestieren. In Dahn versammelten sich gegen 18.30 Uhr in der Ortsmitte bei der Kirchgasse zwischen 40 und 50 Personen, wie die Polizeiinspektion in Dahn auf Anfrage mitteilte. Verstöße gegen die geltenden Regeln hat es nach Angaben der Polizei nicht gegeben; das Treffen sei friedlich verlaufen und habe etwa eine knappe Stunde gedauert.

Das Treffen war bei der dafür zuständigen Kreisverwaltung im Vorfeld nicht angemeldet worden, wie der Kreis auf Anfrage bestätigte. Auch bei Treffen in anderen Orten war vorab auf eine Anmeldung bei Behörden verzichtet worden – um Auflagen oder gar ein mögliches Verbot der Kundgebung zu umgehen.