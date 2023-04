Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Landauer Rettungsleitstelle ist schleierhaft, wieso die französischen Kollegen beim Notruf eines Münchweilerer Ehepaars im Grenzgebiet nicht die deutschen Kollegen informierten. Schon jetzt gebe es Möglichkeiten für eine grenzüberschreitende Notrufweiterleitung, die im übrigen ganz automatisch mit einer speziellen Nummer erfolge.

Das Ehepaar aus Münchweiler war bei Kröppen in Grenznähe Zeuge eines Unfalls und wählte den Notruf 112, der jedoch wegen des französischen Handynetzes bei Kröppen in der Notrufleitstelle in Metz landete.