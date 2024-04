Die Grünen haben Angst, dass ihnen die Bundespolitik das Wahlergebnis für den Kreistag vermasseln könnte. Mit was sie vor Ort punkten wollen.

Mehr Klimaschutz, die Wieslauterbahn-Sanierung -Sanierung und der Einstieg in die kommunale Stromproduktion sind die Themen, mit denen die Grünen bei der Kreistagswahl punkten wollen. 43 Kandidaten treten für die Grünen bei der Wahl des Kreistages an, der 42 Sitze hat. Spitzenkandidat Manfred Seibel aus Hauenstein hofft, dass der raue Wind gegen die Bundespolitik seiner Partei das Kreistagswahlergebnis nicht negativ beeinflussen wird. Viele der Entscheidungen in Berlin lösten seiner Meinung zu Recht Kritik aus. Seibel, der seit Oktober als Beigeordneter im Kreis Teil der Koalition von CDU, Freien Wählern und Grünen wurde, trauert der großen Kreiskoalition von CDU und SPD nicht hinterher. Der Kreis habe sich in den Jahrzehnten dieser Koalition nicht gemäß seinen Möglichkeiten weiterentwickelt, so Seibel.

Mit dem Ressort für Naturschutz, Energieberatung, Wasserwirtschaft und Klimaschutz habe er das richtige Geschäftsfeld bekommen und in der kurzen Zeit bereits die ein oder andere Veränderung im Sinne der Grünen vornehmen können, berichtete Seibel. Sein großes Steckenpferd bleibe die Energiewende und hier sieht der gelernte Drucker aus einer Arbeiterfamilie erheblichen Nachholbedarf. Die Einwohner im Kreis müssten weiterhin über 60 Millionen Euro im Jahr für Öl, Gas und Benzin an Konzerne außerhalb der Region zahlen. Die Wertschöpfung zum Heizen und Fahren könnte auch in der Region bleiben. Momentan teilten sich überregionale Konzerne die Flächen für große Photovoltaik-Anlagen im Kreis auf. Die Kommunen blieben außen vor, bemängelte Seibel.

Ärztliche Versorgung in Gefahr

Weitere Ziele für die kommende Grünen-Kreistagsfraktion formulierte Berthold Haas aus Busenberg in Bezug auf die Wieslauterbahn, deren Sanierung vorangebracht werden müsse. Haas will die ärztliche Versorgung im ganzen Kreis im Blick behalten. Hier kommen seiner Ansicht nach erhebliche Probleme auf die Region zu. Aktuell sei es im Dahner Tal am gravierendsten. Die anderen Kreisgebiete werde der Ärztemangel aber auch noch treffen, prognostizierte Haas.

Den Bruch der großen Koalition wertete Barbara Metzger aus Rodalben als dilettantisches Vorgehen, wenngleich der Schritt letztlich richtig gewesen sei. Sie selbst habe immer ein Problem mit der hiesigen SPD gehabt, deren Politik zu sehr auf die Landespolitik ausgerichtet sei. Fred Konrad aus Käshofen, der aktuell die Kreistagsfraktion führt, weinte der großen Koalition keine Träne nach. Für den Kreis sei die neue Koalition aus CDU, FWG und Grüne auf jeden Fall ein Gewinn, befand Konrad.

Ein Dutzend Kandidatinnen

Aktuell haben die Grünen vier Sitze im Kreistag. Mit 43 Kandidaten aus fast allen Verbandsgemeinden treten sie im Juni an. Nur aus Thaleischweiler-Fröschen-Wallhalben kommt kein Grünen-Kandidat, aus Waldfischbach-Burgalben mit Klaus Gottschalk aus Schmalenberg nur einer. Zwölf Frauen finden sich auf der Liste.

Liste für den Kreistag

1. Manfred Seibel (Hauenstein), 2. Barbara Metzger (Rodalben), 3. Bernd Hofer (Käshofen), 4. Bernd Schumacher (Ludwigswinkel), 5. Stefan Kölsch (Hauenstein), 6. Ralf Lehmann (Rodalben), 7. Fred Konrad (Käshofen), 8. Björn Hayer (Lemberg-Salzwoog), 9. Berthold Haas (Busenberg), 10. Klaus Gottschalk (Schmalenberg), 11. Susanne Bendig (Käshofen), 12. Dieter Ecker (Wilgartswiesen), 13. Inge Wieser-Doppler (Hauenstein), 14. Thomas Wafzig (Rodalben), 15. Pia Henny Schmidt (Vinningen), 16. Stefan Schwitzgebel (Hornbach), 17. Anna Hoffmann (Hornbach), 18. Christian Stöbener (Hauenstein), 19. Andreas Peter Guth (Busenberg-Bärenbrunnerhof), 20. Tabea Franziska Bühler (Bruchweiler-Bärenbach), 21. Stephan Riffel (Hauenstein), 22. Monika Wenzel (Clausen), 23. Phine Schmidt (Riedelberg), 24. Thomas Singer (Schindhard), 25. Ulrich Ochsenfarth (Hauenstein), 26. Carl-Ludwig Schmidt (Vinningen), 27. Martina Elisabeth Hermann (Ludwigswinkel), 28. Andreas Brödel (Wilgartswiesen), 29. Nora Kästner (Rodalben), 30. Uwe Michler (Wilgartswiesen), 31. Ursula Antoni (Rodalben), 32. Alexander Rüdiger Gimber (Bruchweiler-Bärenbach), 33. Sebastian Haag (Hauenstein), 34. Oliver Wadle (Bechhofen), 35. Ursula Reising (Rodalben), 36. Hartmut Wolfgang Ogrysek (Ludwigswinkel), 37. Lukas David Barlang (Dahn), 38. Rolf Dieter Birnstein (Fischbach-Petersbächel), 39. Uwe Silling (Hornbach), 40. Niclas Wafzig (Rodalben), 41. Martin Paul Stritzinger (Schönau), 42. David Meier (Rodalben), 43. Daniel Hoffmann (Käshofen)