Der Wallfahrtsort Maria Rosenberg feiert am Sonntag, 5. September, sein Stifterfest. Laut Pfarrer Volker Sehy sind neben den Menschen aus der Umgebung diesmal besonders alle aus dem gesamten deutschsprachigen Raum eingeladen, die in den vergangenen anderthalb Jahren über Livestream den Rosenberg kennengelernt haben und nun geistlich mit dem Wallfahrtsort verbunden sind.

Beginn ist um 10 Uhr im Wallfahrtshof mit einer festlichen Eucharistiefeier mit Pfarrer Volker Sehy und Diakon Steffen Dully, die per Livestream übertragen wird. Musikalisch gestaltet wird sie von der Rosenberger Schola unter Hildegard Kehrer-Frank und Kay Hauck an der Orgel. An den Gottesdienst schließt sich im Wallfahrtshof der Frühschoppen im bayerischen Stil an. Es folgt das Mittagessen, bei dem verschiedene hausgemachte Rosenberger Spezialitäten serviert werden.

Um 13.30 Uhr wird vor allem für jene, die den Wallfahrtsort noch nicht kennen, eine Führung angeboten. Um 15 Uhr findet eine musikalische Andacht im Wallfahrtshof statt. Der vielfach ausgezeichnete Frauenchor „ex-semble“ wird unter Leitung von Christoph Haßler singen. Julian Haßler begleitet am Klavier. Steffen Dully wird Texte beisteuern.

Um 17.30 Uhr beendet „Holy Presence“ den Tag: eine Messe, die in innovativer Weise die klassische Liturgie mit modernem Lobpreis verbindet. Pfarrer Sehy steht dem Gottesdienst vor, Chara Worship übernimmt die musikalische Gestaltung.

Anlass für das Stifterfest ist der 126. Todestag von Georg Helfrich, dem Betjörg, der entscheidend für die Weiterentwicklung des alten Wallfahrtsorts Maria Rosenberg war. Am 5. September 1895 starb diese charismatische Persönlichkeit in den USA. 1873 waren er und seine Gemeinschaft dorthin ausgewandert. Anfang des 20. Jahrhunderts stellten sie ihre Ersparnisse dem Bischof zur Verfügung, damit dieser eine Priesterstelle auf dem Rosenberg finanzieren konnte.

Eine Anmeldungen ist erforderlich unter www.maria-rosenberg.de oder telefonisch unter 06333/923200.