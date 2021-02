Auch in den schwierigen Corona-Zeiten unterstützt das Lokale Bündnis Familien im Landkreis Südwestpfalz die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Unter dem Dach des Bündnisses bietet die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben wieder eine Ferienbetreuung an.

Sie findet in den ersten beiden Wochen der Sommerferien an der Grundschule Thaleischweiler-Fröschen statt. Für die Ferienbetreuung in der Zeit vom 19. bis 23. Juli sowie vom 26. bis 30. Juli ist, angepasst an die jeweiligen Corona-Bedingungen, nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen verfügbar.

Da sich das Lokale Bündnis auch für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf engagiert, richtet sich dieses Angebot insbesondere an Kinder, deren Eltern berufstätig sind. Teilnehmen können Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren. Das Angebot richtet sich auch an Grundschulkinder anderer Schulen aus dem Landkreis.

Pro Woche und Kind kostet die Teilnahme 50 Euro. Angemeldete Geschwisterkinder bezahlen 40 Euro. Der Preis beinhaltet alle Aktivitäten und das Mittagessen. Die Kinder erwarten viele Kreativangebote, Bewegung, Spiel und Spaß. Das bunte Programm wird von vielen örtlichen Vereinen und verschiedenen Bündnispartnern unterstützt.

Die Kinder werden ganztags in der Zeit von 8 bis 16 Uhr betreut. Ab 7.30 Uhr ist eine Frühbetreuung und bis 16.30 Uhr eine Nachbetreuung eingerichtet. Kinder können bis 31. März schriftlich bei der Kreisverwaltung Südwestpfalz angemeldet werden. Die Anmeldung für eine Woche oder für beide Wochen kann in der Rubrik „Ferienbetreuung 2021“ von www.familienfreundliche-suedwestpfalz.de heruntergeladen werden und per E-Mail an s.morsch@lksuedwestpfalz.de oder an das Lokale Bündnis für Familie bei der Kreisverwaltung Südwestpfalz zu Händen Susanne Morsch geschickt werden. Unter Telefon 06331/809278 gibt es weitere Informationen. rhp