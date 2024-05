Für ihren langjährigen und verdienten Einsatz wurden Feuerwehrfrauen und -männer der VG Hauenstein geehrt. Auch das Feuerwehr-Ehrenkreuz wurde verliehen.

Bürgermeister Patrick Weißler, von Amtswegen oberster Feuerwehrmann der VG Hauenstein, betonte, dass die Frauen und Männer in den Einheiten einen „unschätzbaren Dienst für die Allgemeinheit leisten“. Sie seien in schwierigen Situationen „einfach da“ und stünden zusammen, „wenn es darauf ankommt“. Und er versicherte, dass „Politik und Verwaltung hinter den Wehren stehen“.

Weißler dankte den Aktiven für ihre stetige Einsatzbereitschaft, wenn Menschen in Not geraten und wenn es gilt, Schadensereignisse jeder Art wirksam zu bekämpfen. Landrätin Susanne Ganster hob besonders den Wert des uneigennützigen Ehrenamtes für die Gemeinschaft hervor.

Schwanheimer für Jugendarbeit geehrt

Wehrleiter Johannes Seibel lobte die kooperative Zusammenarbeit. Die Wehren der VG stünden vor großen Herausforderungen, zumal neues Material – wie ein Teleskop-Gelenkmast, der eine Höhe von 32 Metern erreichen kann – in den Gerätepark integriert werden soll. Aus- und Fortbildung sei ein Schwerpunkt der Feuerwehrarbeit in der Verbandsgemeinde. Ein wichtiges Vorhaben sei auch, gemeinsam ein neues Hygienekonzept zu erarbeiten und umzusetzen.

Der Dank der „Offiziellen“ an alle Wehrleute fand seine Ergänzung in dem Dank an und der Auszeichnung für langjährige Aktive. Eine besondere Ehrung erfuhr der Schwanheimer Lorenz Steigner, der für seine 17 Jahre währende Jugendarbeit in der Feuerwehr mit dem Feuerwehr-Ehrenkreuz ausgezeichnet wurde.

Wahlen

Jens Schehl ist künftig Wehrführer in Hinterweidenthal. Marco Renno wird in Hauenstein ebenso stellvertretender Wehrführer, wie Stefan Eckerle in Schwanheim. Stellvertretender Leiter der Feuerwehr-Einsatzzentrale ist künftig Marius Reichert. Philipp Ehrstein ist als VG-Jugendfeuerwehrwart für den Nachwuchs der Wehren verantwortlich. Sein Stellvertreter ist Nicolas Vollmer. Jonas Menzel wurde zum Jugendfeuerwehrwart in Hauenstein ernannt, seine Stellvertreterin ist Cindy Weinheimer. Die Jugendwehr in Schwanheim leitet künftig Fabian Wegmann, in gleicher Funktion ist – zunächst kommissarisch – Sascha Müller in Hinterweidenthal aktiv. Seine Stellvertreterin ist Ramona Grewenig. Robin Bernhart ist künftig stellvertretender Jugendfeuerwehrwart in Wilgartswiesen. Um die „Bambini-Wehren“ in Wilgartswiesen und Schwanheim kümmern sich Marisa Steigner und Tina Schoch.

Ehrungen

25 Jahre: Sascha Brunner, Franz Hirschinger, Jörg Klingeberg, Carmen Kämmerer, Kai Ladenberger, Christian Leiser, Sonja Horn, Thomas Schwinzer, Jens Schehl, Björn Frank.

30 Jahre: Sascha Müller, Petra Schmidtke, Markus Niklas, Stefan Pecher jun., Daniel Schmitt, Benjamin Brödel.

35 Jahre: Christian Draxl, Tina Lucht, Dennis Zick, Andreas Draxl, Matthias Kustes, Timo Knorr.

40 Jahre: Bernhard Pattermann, Patrick Stöbener, Helmut Disque, Uwe Rapp, Anton Varga.

45 Jahre: Norbert Flickinger, Peter Rosenbaum, Jürgen Burkhard, Siegfried Grimm, Gerd Rapp, Bernd Henninger.

50 Jahre: Holger Engelhardt, Günther Wadle, Michael Braun.