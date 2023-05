Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Noch in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts konnte sich ein Dorf wie Herschberg weitgehend selbst versorgen. Fast alles, was die Bewohner zur Ernährung benötigten, ernteten die Bauern auf dem Feld. Sie hielten Vieh im Stall, das zugleich Fleisch- und Milchlieferant war. Von einst rund 60 landwirtschaftlichen Betrieben in der Sickingerhöhgemeinde sind heute aber nur noch sechs übrig.

Im 19. Jahrhundert prägte die Landwirtschaft die Gemeinde. Die Herschberger waren Bauern, einige waren Handwerker oder Landarbeiter. Die oft schwere Arbeit im Stall und auf dem Feld wurde noch