Die Erdbeersaison neigt sich dem Ende entgegen. Auch in der Südwestpfalz mangelt es nicht an den roten Früchten. Doch wie begehrt sind Erdbeeren in der Region? Christine Chatelain vom Erdbeerland Ernst zieht eine erste Saisonbilanz.

Christine Chatelain muss kurz überlegen. „Die Saison läuft ganz gut bisher“, sagt die Geschäftsführerin von Erdbeerland Ernst dann. Besonders im Juni sei die Nachfrage nach