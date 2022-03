Nach dem Stammhaus öffnen am Mittwoch nach rund eineinhalb Jahren auch wieder die beiden Filialen der Vinninger Land- und Holzofenbäckerei Ernst in Eppenbrunn und auf der Pirmasenser Ruhbank. Auf der Ruhbank ist die Filiale allerdings umgezogen in die Räume der ehemaligen Metzgerei Schlicher. Ab Montag kommender Woche sind dann auch die rollenden Läden von Bäckermeister Stefan Ernst wieder unterwegs.

Jetzt ist der Kopf des 56-jährigen Vinninger Bäckermeister Stefan Ernst wieder frei. Nachdem er am Aschermittwoch rund eineinhalb Jahre nach dem Großbrand seine Land- und Holzofenbäckerei mit Konditorei am Vinninger Stammsitz in der Wiesenstraße 13 wieder öffnete. Und am Mittwoch, 9. März, startet nun auch in den Filialen in Eppenbrunn und auf der Ruhbank in Pirmasens wieder der Verkauf. Ab Montag, 14. März, schließlich werden auch seine Verkaufswagen, die rollenden Bäckerläden erneut unterwegs sein.

„Die ersten Tage der Wiedereröffnung der Bäckerei in Vinningen waren eine große Freude für uns alle nach all den Monaten“, sagt Ernst nach den ersten vier Betriebs- und Geschäftstagen. Die Kunden waren zahlreich, hätten sich gefreut und seien sehr interessiert am Warenangebot gewesen. Alle hätten es begrüßt, „es Ernste“ an gewohnter Stelle wieder zu haben und auf deren Backwaren und das Kuchenangebot zurückgreifen zu können. Stefan Ernst: „Wir sind mehr als dankbar und freuen uns sehr“. Für seine Mitarbeiter, ihn und seinen Sohn Niklas sei es ein tolles Gefühl und eine Bestätigung, für die schwere Zeit der Ungewissheit, die nun hinter ihnen liegt.

Vieles muss erst wieder zusammenfinden

„Der positive Zuspruch der Kunden bestätigt, dass wir den richtigen Weg gegangen sind und sich all unsere Bemühungen gelohnt haben“, so Inhaber Stefan Ernst. Natürlich müssten einige Dinge noch optimiert werden. Man arbeite aber daran, die Qualität des Angebots permanent zu verbessern. Schließlich müsse nach so langer Zeit vieles erst wieder zusammenfinden.

Frohe Kunde haben die beiden Bäckermeister. Sie freuen sich mit dem gesamten Team darüber, am Mittwoch, 9. März, auch die beiden Filialen wieder eröffnen zu können. Und aus täglich zwei Stunden Postfiliale wird dann wieder ein normaler Backwarenverkauf mit angeschlossener Postfiliale. Die Filiale Eppenbrunn mit Sitzecke wurde inzwischen renoviert und in Pirmasens wurde auf der Ruhbank ein Umzug vollzogen. Es ging über die Straße in die ehemalige Metzgerei Schlicher. In den neu geschaffenen Räumlichkeiten hat man neben der Poststelle nun auch eine Sitzecke und ist durchgehend geöffnet. Dort hat Ernst jetzt auch die Möglichkeit, mehrmals täglich Brötchen, Brezeln, Baguette und Croissant frisch zu backen.

Auch die Verkaufsfahrerinnen freuen sich. Sie werden ab Montag, 14. März mit ihren rollenden Bäckerläden wieder unterwegs sein und ihre bekannten Haltestellen in der Region ansteuern.

Die Filialen

Pirmasens-Ruhbank, Beckenhofer Straße 2, Telefon: 06331 228236. Montag bis Freitag, 6 bis 17 Uhr und Samstag, 7 bis 12 Uhr.

Eppenbrunn, Talstraße 37, Telefon: 06335 8943. Montag und Freitag 6 bis 12 Uhr sowie 14.30 bis 17.30 Uhr. Dienstag bis Donnerstag und Samstag: 6 bis 12 Uhr sowie Sonntag 7.30 bis 10.30 Uhr.

Rollender Bäckerladen

Montag: Husterhöhe, Rodalben, Clausen, Merzalben, Münchweiler, Ruppertsweiler.

Dienstag: Riedelberg, Bottenbach, Kleinsteinhausen, Großsteinhausen, Hengsberg, Fehrbach, Gersbach, Windsberg, Winzeln.

Mittwoch: Hochstellerhof, Trulben, Eppenbrunn, Imsbacherhof, Hilst.

Donnerstag: Kettrichhof, Berliner Ring, Altenheim, Niedersimten, Obersimten, Kröppen, Schweix.

Freitag: Husterhöhe, Rodalben, Clausen, Merzalben, Münchweiler, Ruppertsweiler, Riedelberg, Bottenbach, Kleinsteinhausen, Großsteinhausen, Hengsberg, Fehrbach, Gersbach, Windsberg, Winzeln.