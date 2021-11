Am Freitag, 19. November, wird von 8 bis 16 Uhr in der Stadthalle (Haus des Gastes) in Dahn geimpft. Impfwillige können ohne vorherige Anmeldung kommen.

Das Impfangebot richtet sich laut Kreisverwaltung an alle Bürger. Bei Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren ist eine schriftliche Einwilligung der Eltern notwendig, unter 16 Jahren zudem die Begleitung von mindestens einer sorgeberechtigten Person. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mitzubringen ist lediglich der Personalausweis und – sofern vorhanden – der Impfpass. Weitere Informationen zur Impfung und zum Impfbus sind online zu finden. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss bei einigen Aktivitäten in Innenräumen einen negativen Corona-Test vorweisen können. Terminvereinbarungen für ein DRK-Schnelltest-Center können online oder unter 06331 809780 von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 Uhr auch telefonisch erfolgen.