Die SPD schickt Dietmar Huber in das Rennen um das Bürgermeisteramt in Herschberg. Die Mitglieder nominierten ihn einstimmig. Er führt auch die Gemeinderatsliste an.

Wie die Herschberger Sozialdemokraten mitteilten, stehe Dietmar Huber für eine gelungene Mischung aus Tradition und zukunftsweisenden Ideen. Huber sei von den Mitgliedern der Partei einstimmig nominiert worden. Als langjähriges Mitglied der Gemeinde und engagierter Bürger verfüge er über umfassende Erfahrung und ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse der Einwohner von Herschberg, so die SPD. In seiner Rede betonte der 56-jährige Huber, die Traditionen der Gemeinde bewahren zu wollen. Zudem zeigte er sein e Vision für eine zukunftsorientierte Entwicklung auf. „Herschberg hat eine reiche Geschichte, die es zu bewahren gilt, aber wir müssen auch mutig sein und die Chancen nutzen, die sich uns in der modernen Welt bieten“, sagte er.

Ein weiterer Schwerpunkt seiner Kandidatur sei die direkte Erreichbarkeit und das offene Ohr für die Anliegen der Bürger. „Ich stehe für eine transparente und bürgernahe Politik. Die Anliegen und Ideen der Menschen in Herschberg sind mir wichtig“, sagte Huber. Die SPD-Mitglieder seien begeistert von der Kandidatur gewesen und sie seien zuversichtlich, dass Huber die Gemeinde mit Weitblick und Engagement in die Zukunft führen wird, teilte sie mit.