Ihren 80. Geburtstag feiert m Freitag in der Lindenstraße in Battweiler Helga Müller.

Geboren wurde die Jubilarin im ostpreußischen Bankwitz. 1951 wurde die geborene Helga Weiß als eines von sechs Kindern in der Familie nach Battweiler zu einer Bauernfamilie namens Schwarz verschickt. Die wohnte im ehemaligen Forsthaus, nur einen Steinwurf von ihrem jetzigen Haus entfernt.

Helga Müller hat in der Zweibrücker Schuhfabrik Dorndorf in der Zwickerei ihr Geld verdient, mit „Männerarbeit“, wie sie selbst sagt. In Battweiler hat sie ihren Mann kennengelernt und schließlich auch geheiratet. Neben ihrer Arbeit in der Dorndorf half sie in Battweiler in der Landwirtschaft ihrer Familie mit.

Früher war sie im mittlerweile aufgelösten Frauenchor aktiv und bis vor Corona auch bei den „Geselligen Senioren“ im Dorf. Helga Müller gratulieren ihr Mann, zwei Söhne, eine Tochter, drei Enkel und drei Urenkel, die alle in der Region leben.