Sie kennen sich schon seit dem Besuch der damaligen Herschberger Volksschule, wo sie nur zwei Klassenstufen getrennt waren. Am Donnerstag feiern Gerlinde (81) und Egon Müller (83) in der Hauptstraße ihre Diamantene Hochzeit.

Am 2. September 1961 wurden sie von Pfarrer Schwinn in der protestantischen Kirche getraut und sind bis heute ihrer Heimatgemeinde treu geblieben. Selbst ihren Berufsweg hat Gerlinde Müller in einer