Dass in Hornbach oberhalb des Supermarkts eine Seniorenwohnanlage gebaut werden soll, steht fest. Wie die aber genau aussehen soll und welche Wohnformen angeboten werden, das wird noch diskutiert. Das nächste Mal in wenigen Wochen.

„Am 30. Mai haben wir noch mal einen Workshop in Hornbach“, berichtet Stadtbürgermeister Reinhold Hohn (FDP). Bei dem Treffen seien vor allem Meinungen aus der Bevölkerung gefragt. Es soll darum gehen, welche Wohnformen in der Seniorenwohnanlage angeboten werden können.

Hornbach plant, im Nordosten der Stadt, links und rechts der Straße Kirschbacher Weg, ein Wohngebiet mit knapp 30 Bauplätzen auszuweisen. Zudem soll oberhalb des Wasgau-Markts eine Seniorenwohnanlage errichtet werden. Dazu habe die Stadt auch schon Gespräche mit der Diakonie in Pirmasens gesprochen, die das Seniorenwohnheim betreiben und betreuen soll. Erschlossen werden soll das Gelände laut Hohn von der Herzog-Wolfgang-Stiftung. Ziel sei es, noch im laufenden Jahr für die Wohnanlage einen „vorhabenbezogenen Bebauungsplan“ auf den Weg zu bringen, sagt Hohn. Mit Blick auf das ebenfalls zu erschließende Baugebiet in unmittelbarer Nähe komme da einiges an Koordinationsarbeit auf die Gremien zu, vermutet Hohn.

Fördergeld aus Mainz winkt

Das Thema Älterwerden im Hornbachtal ist in Hornbach nicht neu. Bereits seit Jahren taucht es immer wieder auf den Tagesordnungen der Gremien auf. Im vergangenen Sommer hat sich Hornbach nun mit der Beratungsfirma Fries externe Expertise in der Sache geholt. Vertreter der Firma stellten im Stadtrat im Juli 2021 vor, wie sich mittels Bürgerbeteiligung erfragen lässt, welche Wohnformen sich die Hornbacher für ihren Lebensabend vorstellen können. Zur Auftaktveranstaltung des Verfahrens im Oktober kamen rund 100 Menschen in die Pirminiushalle.

Für das Projekt gibt es womöglich auch Fördergeld aus Mainz. Die Stadt Hornbach ist eine von sieben Kommunen im Land Rheinland-Pfalz, die in das Förderprogramm „Wohnpunkt RLP“ aufgenommen wurden. Das wurde im Februar bekannt.