Mit einem Windparkfest feiert die Gemeinde Kröppen am kommenden Samstag die Errichtung von zwei neuen Windkraftanlagen. Dabei soll auch über das derzeit kontrovers diskutierte Thema Windkraft informiert werden.

„Nachdem momentan vor allem die Windkraft im Wald sehr kontrovers diskutiert wird und dabei auch immer wieder Argumente vorgebracht werden, die mit der Realität nicht viel zu tun haben, war es uns wichtig, den Windpark offiziell einzuweihen“. Darauf verwies Kröppens Ortsbürgermeister Steffen Schwarz im Vorfeld des Windparkfestes am Samstag, 4. September, ab 12 Uhr. Daher wird es diverse Infostände zu den Themen Windkraft, Wald und Fauna geben. Außerdem wird das Klimamobil der Pfalzwerke erwartet.

Das Windparkfest hat laut Schwarz zwei Grundgedanken: Man will Aufklärung vor Ort betreiben und zudem nach langer Zeit endlich wieder zünftig feiern, unter Beachtung eines umfassenden Hygienekonzeptes. Es gibt eine kleine Ausstellung mit E-Autos von den Autohäusern Euler in Pirmasens und Karl & Sefrin aus Contwig. Außerdem gibt es neben Musik, Tanz und Comedy eine Vorführung der Höhenrettung am Windrad im Wald, das auf gemeindlichen Grundbesitz errichtet wurde und mit 241 Metern das höchste Windkraftrad von Rheinland-Pfalz ist.

Anlage erhält Segen der Kirchen

Für Steffen Schwarz wird es persönlich auch ein ganz besonderer Tag sein, denn sein verstorbener Vater und unmittelbarer Vorgänger im Ortsbürgermeisteramt, Ottmar Schwarz, hat das Projekt Windpark 2013 begonnen. „Wir können uns auf die Fahne schreiben, dass wir mit unserem Windpark und dem aktuell immer noch höchsten Windrad von Rheinland-Pfalz unseren Teil zum Kampf gegen den Klimawandel und zum Erreichen der Klimaneutralität beitragen“, so Schwarz.

Das Kinderspielfest dauert von 12 bis 18 Uhr. Dabei können die Kinder ihre Hände mit Abdrücken auch auf dem Windrad im Wald verewigen. Ein Bühnenprogramm findet ab 13 statt. Um 18 Uhr tritt dort dann Ted Lois mit seiner Magic Comedy Show auf.

Zum offiziellen Teil ab 14 Uhr wird nicht nur die rheinland-pfälzische Umweltministerin Anne Spiegel erwartet. Vielmehr haben sich auch die Vertreter der beiden christlichen Kirchen angesagt. Pfarrer Matthias Schröder von der Protestantischen Kirchengemeinde Luthersbrunn sowie Pastoralreferent Bernd Adelmann von der katholischen Großpfarrei Heiliger Wendelinus Trulben werden die beiden neuen Windkraftanlagen gemeinschaftlich segnen und sie unter den Schutz Gottes stellen.

Der Zugang zum Festgelände an der L478 erfolgt ausschließlich über die Parkplätze. Diese befinden sich am Windkraftrad auf dem freien Feld. Bei schlechtem Wetter, das nach den derzeitigen Vorhersagen aber nicht erwartet wird, stehen Zelte zur Verfügung. Für Speisen und Getränke sorgen die Veranstalter. Zudem tragen weitere örtliche Kröpper Vereine zum Gelingen des Festes bei.