Der Hauensteiner Turnverein braucht eine neue Heizung und eine Beregnungsanlage. Von der Gemeinde werden die rund 42.000 Euro hohen Investitionen mit 3115 Euro bezuschusst, wobei der Rat dem Turnverein lieber eine andere Heizung als gewünscht gefördert hätte.

Die Heizung im Gebäude des Turnvereins ist zu alt und muss noch in diesem Sommer ausgetauscht werden, hat der Verein im Antrag an die Gemeinde argumentiert. Der Turnverein will eine Gasheizung. „Ich hatte empfohlen, einen anderen Weg zu gehen“, merkte dazu Bürgermeister Michael Zimmermann (CDU) in der Ratssitzung an. Der TV habe jedoch argumentiert, dass Alternativen nicht finanzierbar seien und Handlungsbedarf bestehe. 30.000 Euro soll die neue Gasheizung kosten. Der 1032 Mitglieder zählende Verein bat um eine „großzügige Unterstützung“. Die fällt jedoch streng nach den Richtlinien der Gemeinde aus und wird 1999 Euro betragen.

Handlungsbedarf hat der Verein auch für die Beregnungsanlage, mit der das Grün des Sportplatzes schön saftig gehalten werden kann. Die alte Anlage sei schon 28 Jahre in Betrieb und funktioniere nicht mehr. 12.300 Euro soll eine neue Beregnungsanlage kosten. Die Gemeinde bezuschusst diese mit 1116 Euro. Beide Zuschüsse wurden einstimmig genehmigt.